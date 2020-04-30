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Песков назвал ерундой теории об отставке Мишустина после болезни

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «ерундой» публикации СМИ о том, что заразившийся коронавирусом Михаил Мишустин может не вернуться на пост премьера, сообщает «РИА Новости». Ранее такой вариант развития событий допустил источник «Медузы», близкий к правительству.

Премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него обнаружили коронавирусом, вечером 30 апреля. В разговоре с президентом Владимиром Путиным он сказал, что продолжил держать связь с ним и с правительством по всем основным вопросам. На пост и. о. премьер-министра он предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова, Путин утвердил кандидатуру и назначил Белоусова. Источник «Медузы» основывал теорию об уходе Мишустина на формулировке указа и на положениях федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации».

Все вице-премьеры ежедневно сдают тесты на коронавирус, утверждают два собедедника «Ведомостей», близких к правительству. После сообщения о болезни Мишустина пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина заявила об отрицательных результатах теста на коронавирус. Утренний тест министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова также не показал признаков COVID-19.

Ранее по теме: У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных