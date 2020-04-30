Песков назвал ерундой теории об отставке Мишустина после болезни

Премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него обнаружили коронавирусом, вечером 30 апреля. В разговоре с президентом Владимиром Путиным он сказал, что продолжил держать связь с ним и с правительством по всем основным вопросам. На пост и. о. премьер-министра он предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова, Путин утвердил кандидатуру и назначил Белоусова. Источник «Медузы» основывал теорию об уходе Мишустина на формулировке указа и на положениях федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации».