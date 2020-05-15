Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина

Ранее Зеленский продлил на три года запрет на доступ к российским сайтам и социальным сетям. Ограничения в отношении «Одноклассников», «В контакте», «Яндекса» и Mail.ru украинские власти ввели в мае 2017 г. Кроме того, санкции были введены против компаний «1С» (разработка программ для делопроизводства) и Abbyy (программы для распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей). Всего под санкции тогда кроме интернет-компаний попали более 1200 человек и 468 компаний. В санкционный список украинские власти включили ряд депутатов Госдумы, журналистов, судей Конституционного суда.