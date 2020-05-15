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Зеленский продлил на три года блокировку российских сайтов и соцсетей

Ведомости

Украинские власти на три года продлили запрет на доступ к российским сайтам и социальным сетям. Указ об этом подписал Владимир Зеленский, сообщается на сайте президента Украины.

Запрет на доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.Ru украинские власти ввели в мае 2017 г. Ограничения были введены также в отношении компаний «1С» (разработка программ для делопроизводства) и ABBYY (программы для распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей). Всего под санкции тогда, кроме интернет-компаний, попали более 1,2 тыс. человек и 468 компаний. В санкционный список украинские власти включили ряд депутатов Госдумы, журналистов, судей Конституционного суда.

В начале апреля 2020 г. служба безопасности Украины направила в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о продлении санкций еще на три года. СНБО Украины 13 мая принял такое решение и направил его на рассмотрение президенту Украины для окончательного утверждения. Одновременно 13 мая Верховная рада также приняла постановление с требованием продлить санкции против российских интернет-компаний. Его поддержали 248 голосами при 226 необходимых.

Санкции против России Украина, Евросоюз и США ввели по итогам референдума 8 марта 2014 г. о вхождении Крыма в состав России и из-за военного конфликта на востоке Украины. Условием для отмены санкций является возвращение Крыма Украине и прекращение поддержки одной из сторон вооруженного конфликта с мирным его урегулированием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных