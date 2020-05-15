Зеленский продлил на три года блокировку российских сайтов и соцсетей

Запрет на доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.Ru украинские власти ввели в мае 2017 г. Ограничения были введены также в отношении компаний «1С» (разработка программ для делопроизводства) и ABBYY (программы для распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей). Всего под санкции тогда, кроме интернет-компаний, попали более 1,2 тыс. человек и 468 компаний. В санкционный список украинские власти включили ряд депутатов Госдумы, журналистов, судей Конституционного суда.