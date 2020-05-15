Зеленский продлил на три года блокировку российских сайтов и соцсетей
Украинские власти на три года продлили запрет на доступ к российским сайтам и социальным сетям. Указ об этом подписал Владимир Зеленский, сообщается на сайте президента Украины.
Запрет на доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.Ru украинские власти ввели в мае 2017 г. Ограничения были введены также в отношении компаний «1С» (разработка программ для делопроизводства) и ABBYY (программы для распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей). Всего под санкции тогда, кроме интернет-компаний, попали более 1,2 тыс. человек и 468 компаний. В санкционный список украинские власти включили ряд депутатов Госдумы, журналистов, судей Конституционного суда.
В начале апреля 2020 г. служба безопасности Украины направила в совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о продлении санкций еще на три года. СНБО Украины 13 мая принял такое решение и направил его на рассмотрение президенту Украины для окончательного утверждения. Одновременно 13 мая Верховная рада также приняла постановление с требованием продлить санкции против российских интернет-компаний. Его поддержали 248 голосами при 226 необходимых.
Санкции против России Украина, Евросоюз и США ввели по итогам референдума 8 марта 2014 г. о вхождении Крыма в состав России и из-за военного конфликта на востоке Украины. Условием для отмены санкций является возвращение Крыма Украине и прекращение поддержки одной из сторон вооруженного конфликта с мирным его урегулированием.