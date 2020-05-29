Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Трамп подписал его после пресс-конференции, передает Bloomberg заявление Белого дома. Ранее The Washington Post сообщала, что указ о регулировании платформ затронет ключевой 230 раздел закона о соблюдении пристойности в интернете США (Communications Decency Act). Раздел 230 освобождает онлайн-платформы от ответственности за материалы, которые на них размещают пользователи. Трамп заявил, что IT-компании «не смогут больше прикрываться защитой от ответственности».
Федеральной комиссии по связи и Федеральной торговой комиссии президент поручил рассмотреть, смогут ли они ввести новые правила в отношении онлайн-платформ.
Ранее Twitter присвоил двух сообщений Трампа маркировку с указанием, что твит может содержать недостоверную информацию. Это были посты по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для мошенничества, которое будет возможно при заочном голосовании.
Он пообещал строже регулировать, а в случае необходимости – блокировать социальные медиа, поскольку «республиканцы чувствуют, что они ограничивают высказывание консервативных позиций». Сами пометки Трамп в день подписания указа назвал «редакционными решениями».