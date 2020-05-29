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Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.

Трамп подписал его после пресс-конференции, передает Bloomberg заявление Белого дома. Ранее The Washington Post сообщала, что указ о регулировании платформ затронет ключевой 230 раздел закона о соблюдении пристойности в интернете США (Communications Decency Act). Раздел 230 освобождает онлайн-платформы от ответственности за материалы, которые на них размещают пользователи. Трамп заявил, что IT-компании «не смогут больше прикрываться защитой от ответственности».

Федеральной комиссии по связи и Федеральной торговой комиссии президент поручил рассмотреть, смогут ли они ввести новые правила в отношении онлайн-платформ.

Ранее по теме: Дональд Трамп недоволен Twitter

Ранее Twitter присвоил двух сообщений Трампа маркировку с указанием, что твит может содержать недостоверную информацию. Это были посты по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для мошенничества, которое будет возможно при заочном голосовании.

Он пообещал строже регулировать, а в случае необходимости – блокировать социальные медиа, поскольку «республиканцы чувствуют, что они ограничивают высказывание консервативных позиций». Сами пометки Трамп в день подписания указа назвал «редакционными решениями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных