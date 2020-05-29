Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Ранее Twitter присвоил двух сообщений Трампа маркировку с указанием, что твит может содержать недостоверную информацию. Это были посты по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для мошенничества, которое будет возможно при заочном голосовании.