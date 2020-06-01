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Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Ведомости

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет. Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.

«Такие действия ставят под угрозу жизни миллионов людей и могут приравниваться к репрессиям», — написала Поклонская в обращении. По ее словам, действия властей Украины нарушают Устав ООН, статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах. Депутат Госдумы отметила, что жители Крыма готовы предоставить подробные материалы о происходящем и надеются на скорый ответ от верховного комиссара. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам просит верховного комиссара ООН по правам человека «принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала» и предотвратить повторение водной блокады полуострова в будущем.

По словам Поклонской, основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра, обеспечивавший 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде. Однако в 2014 г. подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. Автор обращения напомнила, что Крым является уникальным многонациональным регионом, где проживает 2,4 миллиона человек и 170 национальностей, в том числе — уникальные автохтонных народы, численность которых не превышает 2 тысячи человек. Она также отметила, что река Днепр — международная, она берет свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину. Сам же Северо-Крымский канал, написала Поклонская, строился за счет средств и усилий не Украины, а всего Советского Союза в 50-е годы прошлого века, когда полуостров входил в состав Российской Федерации.

По мнению депутата, «украинская сторона целенаправленно предпринимает действия, создающие угрозу гуманитарной катастрофы путем лишения жителей Крыма права на воду», а власти Украины «руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве». По оценке Поклонской, перекрытие канала в 2014 г. сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма: заболотились и засолились почвы, гибнут представители флоры и фауны, теряет плодородность почва, ухудшается здоровье местных жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных