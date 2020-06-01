Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

По словам Поклонской, основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра, обеспечивавший 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде. Однако в 2014 г. подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. Автор обращения напомнила, что Крым является уникальным многонациональным регионом, где проживает 2,4 миллиона человек и 170 национальностей, в том числе — уникальные автохтонных народы, численность которых не превышает 2 тысячи человек. Она также отметила, что река Днепр — международная, она берет свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину. Сам же Северо-Крымский канал, написала Поклонская, строился за счет средств и усилий не Украины, а всего Советского Союза в 50-е годы прошлого века, когда полуостров входил в состав Российской Федерации.