Посольство России призвало власти США освободить из тюрем соотечественников

«Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян», — сказал посол. Антонов сказал, что это надо сделать «в связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19». По его словам, «настало время решительных действий». Посол России сообщил, что в госдепартамент США направили ноту с требованием незамедлительно оказать медицинскую помощь Константину Ярошенко. «У нас вызывает озабоченность состояние здоровья Ярошенко, содержащегося в тюрьме «Данбери» в штат Коннектикут. «Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств», — сказал Антонов.