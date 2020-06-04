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Посольство России призвало власти США освободить из тюрем соотечественников

Ведомости

Посольство России в США призвало американские власти освободить из тюрем всех отбывающих в них наказание россиян из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом заявил в Вашингтоне посол Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

«Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян», — сказал посол. Антонов сказал, что это надо сделать «в связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19». По его словам, «настало время решительных действий». Посол России сообщил, что в госдепартамент США направили ноту с требованием незамедлительно оказать медицинскую помощь Константину Ярошенко. «У нас вызывает озабоченность состояние здоровья Ярошенко, содержащегося в тюрьме «Данбери» в штат Коннектикут. «Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств», — сказал Антонов.

Он призвал местные правоохранительные ведомства и международные неправительственные организации обратить внимание на положение дел с россиянами в американских тюрьмах. «Особое беспокойство вызывают лица, страдающие серьезными заболеваниями: они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом», — сказал Антонов. 24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом освободить из заключения по гуманитарным соображениям всех россиян.

По последним данным, в Соединенных Штатах с начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 1 901 783 человек, 109 142 человека умерли от последствий COVID-19, более 688 000 вылечились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных