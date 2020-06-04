Посольство России призвало власти США освободить из тюрем соотечественников
«Важно как можно быстрее освободить Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева, Богдану Осипову, Олега Никитина и других россиян», — сказал посол. Антонов сказал, что это надо сделать «в связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19». По его словам, «настало время решительных действий». Посол России сообщил, что в госдепартамент США направили ноту с требованием незамедлительно оказать медицинскую помощь Константину Ярошенко. «У нас вызывает озабоченность состояние здоровья Ярошенко, содержащегося в тюрьме «Данбери» в штат Коннектикут. «Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств», — сказал Антонов.
Он призвал местные правоохранительные ведомства и международные неправительственные организации обратить внимание на положение дел с россиянами в американских тюрьмах. «Особое беспокойство вызывают лица, страдающие серьезными заболеваниями: они в первую очередь подвержены риску заражения коронавирусом», — сказал Антонов. 24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом освободить из заключения по гуманитарным соображениям всех россиян.
По последним данным, в Соединенных Штатах с начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 1 901 783 человек, 109 142 человека умерли от последствий COVID-19, более 688 000 вылечились.