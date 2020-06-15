Трамп выступил против молчания СМИ о «леворадикальном перевороте» в Сиэтле

Позже он продолжил эту же тему, написав, что «антифа и другие крайне левые группы» захватили город при попустительстве «руководства демократов». «Эти же слабые лидеры становятся решительными, когда дело доходит до закрытия штата или города и его трудолюбивых граждан-налогоплательщиков!» — заявил он в адрес губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан.