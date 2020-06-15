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Трамп выступил против молчания СМИ о «леворадикальном перевороте» в Сиэтле

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выступил против замалчивания в американских СМИ ситуации вокруг «Автономной зоны Капитолийского холма», которую организовали в Сиэтле представители левых групп. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.

По словам Трампа, «фейк-ньюс-медиа» намеренно не обсуждают на своих станицах ситуацию с «леворадикальным переворотом в Сиэтле». По его мнению, американские СМИ, знают, насколько плоха слабость местной власти в такой ситуации. «Мэру и губернатору должны быть стыдно за себя. Легко исправить!», — восклицает американский президент.

Позже он продолжил эту же тему, написав, что «антифа и другие крайне левые группы» захватили город при попустительстве «руководства демократов». «Эти же слабые лидеры становятся решительными, когда дело доходит до закрытия штата или города и его трудолюбивых граждан-налогоплательщиков!» — заявил он в адрес губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан.

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Внутрь зоны не допускается полиция, там показывают образовательные фильмы и бесплатно раздают еду. Трамп ранее заявлял, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», а городом управляют «радикальные левые демократы». Он призвал мэра Дженни Деркан и губернатора штата Джея Инсли навести в Сиэтле порядок. В ответ Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных