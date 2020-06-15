Трамп выступил против молчания СМИ о «леворадикальном перевороте» в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп выступил против замалчивания в американских СМИ ситуации вокруг «Автономной зоны Капитолийского холма», которую организовали в Сиэтле представители левых групп. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.
По словам Трампа, «фейк-ньюс-медиа» намеренно не обсуждают на своих станицах ситуацию с «леворадикальным переворотом в Сиэтле». По его мнению, американские СМИ, знают, насколько плоха слабость местной власти в такой ситуации. «Мэру и губернатору должны быть стыдно за себя. Легко исправить!», — восклицает американский президент.
Позже он продолжил эту же тему, написав, что «антифа и другие крайне левые группы» захватили город при попустительстве «руководства демократов». «Эти же слабые лидеры становятся решительными, когда дело доходит до закрытия штата или города и его трудолюбивых граждан-налогоплательщиков!» — заявил он в адрес губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан.
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Внутрь зоны не допускается полиция, там показывают образовательные фильмы и бесплатно раздают еду. Трамп ранее заявлял, что Сиэтл захватили «внутренние террористы», а городом управляют «радикальные левые демократы». Он призвал мэра Дженни Деркан и губернатора штата Джея Инсли навести в Сиэтле порядок. В ответ Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».