Кадыров назвал неуместными разговоры о преемнике Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он поддерживает все без исключения поправки в Конституцию России. «На всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, Запад пытается «всячески очернить вынесенные на референдум поправки», особенно ту, которая касается обнуления сроков действующего президента России. «Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок», – заявил глава Чечни. Он отметил, что считает неуместными разговоры о преемнике Путина и не видит человека, который мог бы занять пост президента вместо него.
Внесение поправок в Конституцию – это стратегическое решение Путина, направленное на укрепление мощи и суверенитета страны, оно выверенное и совершенно правильное, подчеркнул Кадыров.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. 21 июня Путин в эфире телеканала «Россия 1» впервые допустил, что в случае принятия поправок сможет воспользоваться новым правом в пятый раз баллотироваться в президенты.