Кадыров назвал неуместными разговоры о преемнике Путина

По словам Кадырова, Запад пытается «всячески очернить вынесенные на референдум поправки», особенно ту, которая касается обнуления сроков действующего президента России. «Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок», – заявил глава Чечни. Он отметил, что считает неуместными разговоры о преемнике Путина и не видит человека, который мог бы занять пост президента вместо него.