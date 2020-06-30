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Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Ведомости

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС. В список этих стран не вошли США и Россия. В документе говорится, что Китай также может быть добавлен в этот список, если власти этой страны подтвердят готовность открыть границы для граждан ЕС.

«С 1 июля страны сообщества должны начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая», ‒ говорится в заявлении.

Кроме того, Совет ЕС также выразил готовность открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Опубликованное заявление не является юридически обязательным документом. За выполнение рекомендаций каждая страна ЕС отвечает отдельно. Список стран будет пересматриваться раз в две недели.

Ранее по теме: Европа осторожно открывает границы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных