Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС. В список этих стран не вошли США и Россия. В документе говорится, что Китай также может быть добавлен в этот список, если власти этой страны подтвердят готовность открыть границы для граждан ЕС.