Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС. В список этих стран не вошли США и Россия. В документе говорится, что Китай также может быть добавлен в этот список, если власти этой страны подтвердят готовность открыть границы для граждан ЕС.
«С 1 июля страны сообщества должны начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая», ‒ говорится в заявлении.
Кроме того, Совет ЕС также выразил готовность открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
Опубликованное заявление не является юридически обязательным документом. За выполнение рекомендаций каждая страна ЕС отвечает отдельно. Список стран будет пересматриваться раз в две недели.