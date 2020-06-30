Песков ответил на предложение Кадырова о пожизненном президентстве Путина
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать Владимира Путина «пожизненным президентом». По словам Пескова, это не предусмотрено Конституцией России. «Конституцией такая должность не предусмотрена», ‒ приводит его слова ТАСС.
Кадыров предложил сделать Путина президентом пожизненно на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», ‒ сказал он.
Ранее глава Чечни назвал неуместными разговоры о преемнике Путина. Он также заявил, что поддерживает все без исключения поправки в Конституцию России, в том числе поправку, позволяющую Путину избраться президентом еще на два срока. «На всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее», – писал он в Telegram-канале.