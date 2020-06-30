Песков ответил на предложение Кадырова о пожизненном президентстве Путина

Ранее глава Чечни назвал неуместными разговоры о преемнике Путина. Он также заявил, что поддерживает все без исключения поправки в Конституцию России, в том числе поправку, позволяющую Путину избраться президентом еще на два срока. «На всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее», – писал он в Telegram-канале.