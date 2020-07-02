Поправки к Конституции одобрили 77,93% проголосовавших россиян

Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков, положения о запрете призывов к отчуждению территорий России, расширении полномочий парламента, закреплении брака как союза мужчины и женщины и другие нововведения. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. Поправки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании, оно прошло с 25 июня по 1 июля. В июне Путин впервые публично допустил возможность повторно избраться в президенты в случае изменения Основного закона.