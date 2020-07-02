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Поправки к Конституции одобрили 77,93% проголосовавших россиян

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Поправки к Конституции поддержали 77,93% проголосовавших, против них выступили 21,26% избирателей, следует из данных Центральной избирательной комиссии, опубликованных по итогам обработки 99,9% протоколов.

Общая явка на голосование, по данным ЦИК, составила 65%. Отдельно подводились итоги электронного голосования: в Москве поправки поддержали 62,3% участников, против были 37,7%; в Нижегородской области это соотношение составило 59,7% на 40,3%. Более 90% избирателей проголосовали за поправки в Дагестане, Чечне и Туве. В Ненецком автономном округе число проголосовавших против поправок оказалось больше тех, кто их поддержал.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

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Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил несколько поправок в Конституцию. Среди них — запрет на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, ежегодная индексация пенсий и МРОТ на уровне прожиточного минимума. Выработкой предложений к основным поправкам, предложенным президентом, занялась рабочая группа, которая была создана специальным распоряжением.

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Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков, положения о запрете призывов к отчуждению территорий России, расширении полномочий парламента, закреплении брака как союза мужчины и женщины и другие нововведения. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. Поправки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании, оно прошло с 25 июня по 1 июля. В июне Путин впервые публично допустил возможность повторно избраться в президенты в случае изменения Основного закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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