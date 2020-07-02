Поправки к Конституции одобрили 77,93% проголосовавших россиян
Поправки к Конституции поддержали 77,93% проголосовавших, против них выступили 21,26% избирателей, следует из данных Центральной избирательной комиссии, опубликованных по итогам обработки 99,9% протоколов.
Общая явка на голосование, по данным ЦИК, составила 65%. Отдельно подводились итоги электронного голосования: в Москве поправки поддержали 62,3% участников, против были 37,7%; в Нижегородской области это соотношение составило 59,7% на 40,3%. Более 90% избирателей проголосовали за поправки в Дагестане, Чечне и Туве. В Ненецком автономном округе число проголосовавших против поправок оказалось больше тех, кто их поддержал.
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил несколько поправок в Конституцию. Среди них — запрет на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, ежегодная индексация пенсий и МРОТ на уровне прожиточного минимума. Выработкой предложений к основным поправкам, предложенным президентом, занялась рабочая группа, которая была создана специальным распоряжением.
Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков, положения о запрете призывов к отчуждению территорий России, расширении полномочий парламента, закреплении брака как союза мужчины и женщины и другие нововведения. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. Поправки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании, оно прошло с 25 июня по 1 июля. В июне Путин впервые публично допустил возможность повторно избраться в президенты в случае изменения Основного закона.