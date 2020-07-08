В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий отчуждение территорий России к экстремизму
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. «Терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», – приводятся на сайте нижней палаты парламента слова председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Также предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
За призывы к отчуждению территорий вводится административная ответственность. В частности, за призывы, совершенные впервые, для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 60 до 100 000 руб., для юрлиц – от 200 до 300 000 руб. Штрафовать в повышенном размере будут за публичные призывы с использованием СМИ, интернета либо других электронных сетей. Решение о наказании будет выносить районный суд.