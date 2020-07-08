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В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий отчуждение территорий России к экстремизму

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На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. «Терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», – приводятся на сайте нижней палаты парламента слова председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Также предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

За призывы к отчуждению территорий вводится административная ответственность. В частности, за призывы, совершенные впервые, для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 60 до 100 000 руб., для юрлиц – от 200 до 300 000 руб. Штрафовать в повышенном размере будут за публичные призывы с использованием СМИ, интернета либо других электронных сетей. Решение о наказании будет выносить районный суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных