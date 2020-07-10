Следствие попросило суд арестовать Фургала до 9 сентября

В день задержания после допроса, длившегося более шести часов, Фургалу предъявили обвинение. Обвиняемые в убийствах в своих показаниях указали на него как на организатора убийств, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших, сообщал Следственный комитет. Ведомство пообещало проверить губернатора на причастность к другим тяжким преступлениям. Свою вину Фургал не признал.