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Следствие попросило суд арестовать Фургала до 9 сентября

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Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца — до 9 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирины Морозовой.

Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске. В этот же день его этапировали в Москву. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов в 2004-2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области.

В день задержания после допроса, длившегося более шести часов, Фургалу предъявили обвинение. Обвиняемые в убийствах в своих показаниях указали на него как на организатора убийств, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших, сообщал Следственный комитет. Ведомство пообещало проверить губернатора на причастность к другим тяжким преступлениям. Свою вину Фургал не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных