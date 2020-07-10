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Трамп не думает о дальнейших переговорах по торговому соглашению США с Китаем

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Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не думает о переговорах по второму этапу торгового соглашения между США и Китаем, передает Reuters. Трамп сослался на то, что занят другими мыслями. Президент добавил, что распространение коронавируса нанесло значительный ущерб отношениям США с Китаем. «Они бы могли остановить чуму. Они бы могли остановить ее, но они не остановили», — сказал он журналистам на борту служебного самолета.

Предварительное торговое соглашение между США и Китаем (так называемый «первый этап» соглашения) было подписано в январе 2020 г., после продолжающейся с 2018 г. торговой войны между двумя странами. Китай, по мнению Трампа, виноват в распространении коронавируса, и это было неравнозначным ответом со стороны Китая, говорил Трамп в мае в интервью Fox Business. Тогда же он добавлял, что ему не интересен возможный пересмотр условий соглашения.

В эфире Fox Business Трамп намекал на возможность прекращения всех взаимоотношений США с Китаем, это, по его словам, могло бы сэкономить США $500 млрд. Во время пандемии коронавируса США объявили о намерении выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и перестали платить взносы. Поводом для разрыва отношений с ВОЗ стало предположение, что на ранних этапах распространения коронавируса организация действовала в интересах Китая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных