Трамп не думает о дальнейших переговорах по торговому соглашению США с Китаем

Предварительное торговое соглашение между США и Китаем (так называемый «первый этап» соглашения) было подписано в январе 2020 г., после продолжающейся с 2018 г. торговой войны между двумя странами. Китай, по мнению Трампа, виноват в распространении коронавируса, и это было неравнозначным ответом со стороны Китая, говорил Трамп в мае в интервью Fox Business. Тогда же он добавлял, что ему не интересен возможный пересмотр условий соглашения.