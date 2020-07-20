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Фигурантка дела «Нового величия» подала иск на 5 млн рублей за незаконный арест

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Защита фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой подала иск к Минюсту на 5 млн руб., заявила «МБХ медиа» адвокат Ольга Карлова. В такую сумму истец оценил моральный вред за незаконный арест и содержание девушки в СИЗО.

«Незаконность заключения под стражу была признана Верховным судом России, а впоследствии ‒ Московским городским судом», ‒ отметила Карлова. Она напомнила, что Павликова на момент ареста была несовершеннолетней. У девушки масса серьезных хронических заболеваний, сказала адвокат. По ее словам, после содержания в СИЗО здоровье Павликовой ухудшилось. «Допустим, был первой степени пролапс центрального клапана, а теперь ‒ второй. Появилось очень много новых заболеваний», ‒ добавила она, отметив моральные страдания, которые испытывали члены ее семьи.

Павликова является одной из десяти фигурантов дела «Нового величия». В марте 2018 г. суд арестовал ее и поместил в СИЗО. На момент ареста Павликова была несовершеннолетней. В августе 2018 г. суд перевел ее и еще одну фигурантку дела ‒ Марию Дубовик ‒ под домашний арест. Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в создании экстремистского сообщества. 14 июля прокуратура запросила реальные сроки для трех участников дела, еще четырем обвиняемым ведомство просит назначить условное наказание. Для Павликовой гособвинение требует четыре года условно.

Ранее по теме: Прокуратура запросила реальные сроки для трех участников «Нового величия»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных