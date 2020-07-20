Фигурантка дела «Нового величия» подала иск на 5 млн рублей за незаконный арест
Защита фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой подала иск к Минюсту на 5 млн руб., заявила «МБХ медиа» адвокат Ольга Карлова. В такую сумму истец оценил моральный вред за незаконный арест и содержание девушки в СИЗО.
«Незаконность заключения под стражу была признана Верховным судом России, а впоследствии ‒ Московским городским судом», ‒ отметила Карлова. Она напомнила, что Павликова на момент ареста была несовершеннолетней. У девушки масса серьезных хронических заболеваний, сказала адвокат. По ее словам, после содержания в СИЗО здоровье Павликовой ухудшилось. «Допустим, был первой степени пролапс центрального клапана, а теперь ‒ второй. Появилось очень много новых заболеваний», ‒ добавила она, отметив моральные страдания, которые испытывали члены ее семьи.
Павликова является одной из десяти фигурантов дела «Нового величия». В марте 2018 г. суд арестовал ее и поместил в СИЗО. На момент ареста Павликова была несовершеннолетней. В августе 2018 г. суд перевел ее и еще одну фигурантку дела ‒ Марию Дубовик ‒ под домашний арест. Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в создании экстремистского сообщества. 14 июля прокуратура запросила реальные сроки для трех участников дела, еще четырем обвиняемым ведомство просит назначить условное наказание. Для Павликовой гособвинение требует четыре года условно.