Фигурантка дела «Нового величия» подала иск на 5 млн рублей за незаконный арест

«Незаконность заключения под стражу была признана Верховным судом России, а впоследствии ‒ Московским городским судом», ‒ отметила Карлова. Она напомнила, что Павликова на момент ареста была несовершеннолетней. У девушки масса серьезных хронических заболеваний, сказала адвокат. По ее словам, после содержания в СИЗО здоровье Павликовой ухудшилось. «Допустим, был первой степени пролапс центрального клапана, а теперь ‒ второй. Появилось очень много новых заболеваний», ‒ добавила она, отметив моральные страдания, которые испытывали члены ее семьи.