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Два депутата в Хабаровске вышли из ЛДПР после назначения врио губернатора

Ведомости

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян, известный как видеоблогер «Злой дальневосточник», объявили о своем выходе из рядом Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Оба связали эти решения с отстранением от должности губернатора Сергей Фургала и назначением врио губернатора депутат Госдумы Михаила Дегтярева.

Александр «Злой дальневосточник» Каян в видеообращении, размещенном в соцсетях, заявил, что вступал в ЛДПР для поддержки Сергея Фургала как «локомотива этой партии в регионе». По мнению депутат гордумы, теперь он не имеет морального права оставаться в партии. «Помогать людям» депутат намерен в дальнейшем «как беспартийный». Депутат законодательной думы Хабаровского края, предприниматель Петр Емельянова в своем Instagram сообщил, что покидает ряды как партии, так и фракции ЛДПР в региональном парламенте. Свое решение он объяснил честностью и порядочностью и тем, что «стыдно делать вид, что ничего не происходит». «Такая политика не для меня», — заявил краевой депутат. Как и Каян, он намерен «и дальше отстаивать интересы своих избирателей.

В понедельник, 20 июля президент Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона Михаила Дегтярева. Последний 21 июля будет представлен краевому правительству замполпреда президента в ДФО Григорием Курановым. Госдума сегодня же примет решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Дегтярева. Место Дегтярева в Госдуме займет советник губернатора Хабаровского края Захар Синяговский, сообщил Владимир Жириновский в эфире радио КП.

Ранее по теме: От инженера до губернатора: чем известен Михаил Дегтярев

В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходили акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них — в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля — от 50 000, власти и МВД насчитывали 10 000 участников оба раза. Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг. в Хабаровске и покушении на убийство в Амурской области. Он свою вину не признает. Бывший губернатор арестован до 9 сентября и находится в СИЗО «Лефортово». В Москву его этапировали сразу после задержания 9 июля.

Ранее по теме: Путин нашел замену Фургалу в ЛДПР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных