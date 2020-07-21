Два депутата в Хабаровске вышли из ЛДПР после назначения врио губернатора

Александр «Злой дальневосточник» Каян в видеообращении, размещенном в соцсетях, заявил, что вступал в ЛДПР для поддержки Сергея Фургала как «локомотива этой партии в регионе». По мнению депутат гордумы, теперь он не имеет морального права оставаться в партии. «Помогать людям» депутат намерен в дальнейшем «как беспартийный». Депутат законодательной думы Хабаровского края, предприниматель Петр Емельянова в своем Instagram сообщил, что покидает ряды как партии, так и фракции ЛДПР в региональном парламенте. Свое решение он объяснил честностью и порядочностью и тем, что «стыдно делать вид, что ничего не происходит». «Такая политика не для меня», — заявил краевой депутат. Как и Каян, он намерен «и дальше отстаивать интересы своих избирателей.