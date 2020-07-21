Два депутата в Хабаровске вышли из ЛДПР после назначения врио губернатора
Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян, известный как видеоблогер «Злой дальневосточник», объявили о своем выходе из рядом Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Оба связали эти решения с отстранением от должности губернатора Сергей Фургала и назначением врио губернатора депутат Госдумы Михаила Дегтярева.
Александр «Злой дальневосточник» Каян в видеообращении, размещенном в соцсетях, заявил, что вступал в ЛДПР для поддержки Сергея Фургала как «локомотива этой партии в регионе». По мнению депутат гордумы, теперь он не имеет морального права оставаться в партии. «Помогать людям» депутат намерен в дальнейшем «как беспартийный». Депутат законодательной думы Хабаровского края, предприниматель Петр Емельянова в своем Instagram сообщил, что покидает ряды как партии, так и фракции ЛДПР в региональном парламенте. Свое решение он объяснил честностью и порядочностью и тем, что «стыдно делать вид, что ничего не происходит». «Такая политика не для меня», — заявил краевой депутат. Как и Каян, он намерен «и дальше отстаивать интересы своих избирателей.
В понедельник, 20 июля президент Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона Михаила Дегтярева. Последний 21 июля будет представлен краевому правительству замполпреда президента в ДФО Григорием Курановым. Госдума сегодня же примет решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Дегтярева. Место Дегтярева в Госдуме займет советник губернатора Хабаровского края Захар Синяговский, сообщил Владимир Жириновский в эфире радио КП.
В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходили акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них — в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля — от 50 000, власти и МВД насчитывали 10 000 участников оба раза. Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 гг. в Хабаровске и покушении на убийство в Амурской области. Он свою вину не признает. Бывший губернатор арестован до 9 сентября и находится в СИЗО «Лефортово». В Москву его этапировали сразу после задержания 9 июля.