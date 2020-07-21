Пресс-конференцию врио губернатора Хабаровского края перенесли из-за COVID-19

20 июля президент России Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Его предшественник Сергей Фургал был снят с должности в связи с утратой доверия. Перед назначением Дегтярева президент провел с ним встречу по видео-конференц-связи, в ходе которой и предложил возглавить регион. Дегтярев ответил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край, и сообщил, что в первую очередь займется решением вопросов, связанных с устойчивой работой местных властей, подготовкой региона к отопительному сезону, а также борьбой с распространением коронавируса.