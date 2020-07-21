Пресс-конференцию врио губернатора Хабаровского края перенесли из-за COVID-19
Первую пресс-конференцию врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева перенесли на неопределенный срок из-за большого количества заявок и неблагополучной эпидемической ситуации, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства. Встреча Дегтярева с журналистами планировалась после его представления региональным властям.
По словам корреспондента «Медузы», об отмене пресс-конференции было объявлено за несколько минут до ее начала.
20 июля президент России Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Его предшественник Сергей Фургал был снят с должности в связи с утратой доверия. Перед назначением Дегтярева президент провел с ним встречу по видео-конференц-связи, в ходе которой и предложил возглавить регион. Дегтярев ответил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край, и сообщил, что в первую очередь займется решением вопросов, связанных с устойчивой работой местных властей, подготовкой региона к отопительному сезону, а также борьбой с распространением коронавируса.
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники Следственного комитета и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х гг. Политик не признает вину.