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Пресс-конференцию врио губернатора Хабаровского края перенесли из-за COVID-19

Ведомости

Первую пресс-конференцию врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева перенесли на неопределенный срок из-за большого количества заявок и неблагополучной эпидемической ситуации, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства. Встреча Дегтярева с журналистами планировалась после его представления региональным властям.

По словам корреспондента «Медузы», об отмене пресс-конференции было объявлено за несколько минут до ее начала.

20 июля президент России Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Его предшественник Сергей Фургал был снят с должности в связи с утратой доверия. Перед назначением Дегтярева президент провел с ним встречу по видео-конференц-связи, в ходе которой и предложил возглавить регион. Дегтярев ответил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край, и сообщил, что в первую очередь займется решением вопросов, связанных с устойчивой работой местных властей, подготовкой региона к отопительному сезону, а также борьбой с распространением коронавируса.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники Следственного комитета и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х гг. Политик не признает вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных