Бывшего губернатора Коми заподозрили в превышении полномочий

По словам адвоката, дело было возбуждено в 2016 году, «но тогда же и приостановлено», при этом «активные следственные действия начались только сейчас». Собеседница ТАСС связала это «со вскрывшимся в суде кассационной инстанции новыми фактами оказания давления на фигурантов дела со стороны следствия». По ее предположению, Гайзера «этапируют в Сыктывкар для рассмотрения уголовного дела по существу». Адвокат отметила, что ее подзащитный не признает свою вину, и сейчас на него таким образом оказывается давление, поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истек.