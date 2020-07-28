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Бывшего губернатора Коми заподозрили в превышении полномочий

Ведомости

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст.286 УК) возбудили правоохранительные органы против бывшего губернатора Коми Вячеслава Гейзера, которого суд на 11 лет лишил свободы по делу о коррупции. Об этом сообщили ТАСС неназванный собеседник в органах и адвокат Гейзера Дарья Евменина.

По словам адвоката, дело было возбуждено в 2016 году, «но тогда же и приостановлено», при этом «активные следственные действия начались только сейчас». Собеседница ТАСС связала это «со вскрывшимся в суде кассационной инстанции новыми фактами оказания давления на фигурантов дела со стороны следствия». По ее предположению, Гайзера «этапируют в Сыктывкар для рассмотрения уголовного дела по существу». Адвокат отметила, что ее подзащитный не признает свою вину, и сейчас на него таким образом оказывается давление, поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истек.

Первоначально Гайзер обвинялся в создании им организационного преступного сообщества (ОПС), участники которого получали взятки, похищали имущество и деньги и занимались легализацией полученных средства. В июне 2019 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Суд признал экс-губернатора виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, пункты «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). При этом по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) Гайзер оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

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Остальные 12 фигурантов приговорены к срокам от девяти лет лишения свободы до пяти лет условно. Прокуратура требовала для Гайзера 21 года лишения свободы и просила отменить оправдание Гайзера по статье об ОПС, защита настаивала на оправдании. В итоге приговор остался без изменений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных