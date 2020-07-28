Бывшего губернатора Коми заподозрили в превышении полномочий
Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст.286 УК) возбудили правоохранительные органы против бывшего губернатора Коми Вячеслава Гейзера, которого суд на 11 лет лишил свободы по делу о коррупции. Об этом сообщили ТАСС неназванный собеседник в органах и адвокат Гейзера Дарья Евменина.
По словам адвоката, дело было возбуждено в 2016 году, «но тогда же и приостановлено», при этом «активные следственные действия начались только сейчас». Собеседница ТАСС связала это «со вскрывшимся в суде кассационной инстанции новыми фактами оказания давления на фигурантов дела со стороны следствия». По ее предположению, Гайзера «этапируют в Сыктывкар для рассмотрения уголовного дела по существу». Адвокат отметила, что ее подзащитный не признает свою вину, и сейчас на него таким образом оказывается давление, поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истек.
Первоначально Гайзер обвинялся в создании им организационного преступного сообщества (ОПС), участники которого получали взятки, похищали имущество и деньги и занимались легализацией полученных средства. В июне 2019 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Суд признал экс-губернатора виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, пункты «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). При этом по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) Гайзер оправдан в связи с отсутствием состава преступления.
Остальные 12 фигурантов приговорены к срокам от девяти лет лишения свободы до пяти лет условно. Прокуратура требовала для Гайзера 21 года лишения свободы и просила отменить оправдание Гайзера по статье об ОПС, защита настаивала на оправдании. В итоге приговор остался без изменений.