Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

«Речь пойдет о том, насколько готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции», – сказал Песков. Он также добавил, что на совещании планируется рассмотреть вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, а также прогнозы экспертов относительно ее развития.