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Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

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Президент России Владимир Путин проведет 29 июля большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании Путин выступит сам, а также выслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, представителя Минпромторга, первого замминистра Сергея Цыбы, а также мэра Москвы Сергея Собянина, отметил пресс-секретарь.

«Речь пойдет о том, насколько готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции», – сказал Песков. Он также добавил, что на совещании планируется рассмотреть вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, а также прогнозы экспертов относительно ее развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных