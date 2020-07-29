Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России
Президент России Владимир Путин проведет 29 июля большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На совещании Путин выступит сам, а также выслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, представителя Минпромторга, первого замминистра Сергея Цыбы, а также мэра Москвы Сергея Собянина, отметил пресс-секретарь.
«Речь пойдет о том, насколько готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции», – сказал Песков. Он также добавил, что на совещании планируется рассмотреть вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, а также прогнозы экспертов относительно ее развития.