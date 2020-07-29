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В Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян из частной военной компании

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в ночь на 29 июля под Минском задержали 33 сотрудника частной военной компании Вагнера, сообщает агентство республики БелТА. Все они, по данным агентства, являются россиянами. 

«Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны», — говорится в материале агентства. 

По информации правоохранительных органов Белоруссии, на территорию страны прибыло «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». При себе россияне имели небольшую ручную кладь, три больших чемодана, загрузку которых, по данным агенства, осуществляли несколько мужчин. Что именно находилось в чемоданах, не уточняется. 

Задержанные прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июля, заселились в одну из гостиниц Минска, а 27 июля покинули ее, переселившись в один из санаториев под Минском, говорится в сообщении.

Как пишет агентство, приезжие привлекли к себе внимание «нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари». 

«Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — пишет агентство.

На данный момент Следственный комитет республики проводит проверку. 

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Интерфаксу», что данные сообщения о задержании россиян «вызывают большие сомнения», а посол РФ в Белоруссии заявил ТАСС, что посольство не получало официальной информации о задержании российских граждан.

Российский писатель Захар Прилепин подтвердил изданию URA.RU, что среди задержанных в Белоруссии россиян есть несколько бойцов из его батальона. По его словам, «сотни людей работают в частных военных компаниях и участвуют в боевых действиях». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных