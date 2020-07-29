СМИ сообщили об отказе раскрыть адвокатам Сафронова суть обвинения до конца расследования

Как рассказал Павлов, вопросы в ходатайстве фактически составлял сам Сафронов после предъявления ему обвинения 13 июля. На основе этого защита составила ходатайства и направила их следователю. Среди вопросов, в частности, были: при каких обстоятельствах Сафронов якобы был привлечен к сотрудничеству с чешской разведкой и какие именно задания он получил.