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СМИ сообщили об отказе раскрыть адвокатам Сафронова суть обвинения до конца расследования

Ведомости

Следствие отказалось разъяснить адвокатам суть обвинений, предъявляемых арестованному советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту Ивану Сафронову, сообщает «Коммерсантъ». 

По данным издания, защита Сафронова подала ходатайство с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с обвинением в госизмене. В ответ, как сообщил адвокат Иван Павлов, в ФСБ подчеркнули, что обвинение не связано с журналистской деятельностью и раскрытой информации «достаточно для восприятия».

«Все остальные данные спецслужба намерена сообщить адвокатам лишь после окончания расследования, что на практике означает примерно через год-полтора», ‒ отмечает издание.

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Как рассказал Павлов, вопросы в ходатайстве фактически составлял сам Сафронов после предъявления ему обвинения 13 июля. На основе этого защита составила ходатайства и направила их следователю. Среди вопросов, в частности, были: при каких обстоятельствах Сафронов якобы был привлечен к сотрудничеству с чешской разведкой и какие именно задания он получил. 

Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). Свою вину Сафронов не признает. «Роскосмос», в котором Сафронов работал на момент задержания, сообщил, что обвинение не связано с работой в госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных