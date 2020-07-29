СМИ сообщили об отказе раскрыть адвокатам Сафронова суть обвинения до конца расследования
Следствие отказалось разъяснить адвокатам суть обвинений, предъявляемых арестованному советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту Ивану Сафронову, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, защита Сафронова подала ходатайство с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с обвинением в госизмене. В ответ, как сообщил адвокат Иван Павлов, в ФСБ подчеркнули, что обвинение не связано с журналистской деятельностью и раскрытой информации «достаточно для восприятия».
«Все остальные данные спецслужба намерена сообщить адвокатам лишь после окончания расследования, что на практике означает примерно через год-полтора», ‒ отмечает издание.
Как рассказал Павлов, вопросы в ходатайстве фактически составлял сам Сафронов после предъявления ему обвинения 13 июля. На основе этого защита составила ходатайства и направила их следователю. Среди вопросов, в частности, были: при каких обстоятельствах Сафронов якобы был привлечен к сотрудничеству с чешской разведкой и какие именно задания он получил.
Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). Свою вину Сафронов не признает. «Роскосмос», в котором Сафронов работал на момент задержания, сообщил, что обвинение не связано с работой в госкорпорации.