Госдума проверит ряд депутатов на наличие двойного гражданства

В конце апреля Володин во время пленарного заседания Госдумы попросил проверить депутата от КПРФ Дениса Парфенова на наличие иностранного гражданства. В ответ Парфенов заявил, что двойное гражданство есть у 39 депутатов от партии «Единая Россия».