Госдума проверит ряд депутатов на наличие двойного гражданства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова ‒ серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры», ‒ отметил Володин.
В конце апреля Володин во время пленарного заседания Госдумы попросил проверить депутата от КПРФ Дениса Парфенова на наличие иностранного гражданства. В ответ Парфенов заявил, что двойное гражданство есть у 39 депутатов от партии «Единая Россия».