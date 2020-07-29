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Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА. 

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь», — сказал Лукашенко. 

По данным агентства, он попросил председателя КГБ республики Валерия Вакульчика более детально доложить о произошедшей ситуации и обратиться в «соответствующие структуры РФ, чтобы они объяснили ситуацию с задержанными». 

Вакульчик в свою очередь доложил Лукашенко, что «29 июля около 5:30 утра под Минском было задержано 32 гражданина РФ — членов частной военной компании Вагнера». 

По информации правоохранительных органов Белоруссии, на территорию страны прибыло «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». При себе россияне имели небольшую ручную кладь, три больших чемодана, загрузку которых, по данным агенства, осуществляли несколько мужчин. Что именно находилось в чемоданах, не уточняется. 

Задержанные прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июля, заселились в одну из гостиниц Минска, а 27 июля покинули ее, переселившись в один из санаториев под Минском, говорится в сообщении.

Как пишет агентство, приезжие привлекли к себе внимание «нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари». 

«Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — пишет агентство.

Посол РФ в Белоруссии заявил ТАСС, что посольство не получало официальной информации о задержании российских граждан.

Российский писатель Захар Прилепин подтвердил изданию URA.RU, что среди задержанных в Белоруссии россиян есть несколько бывших бойцов из его батальона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных