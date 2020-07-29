Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

По информации правоохранительных органов Белоруссии, на территорию страны прибыло «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». При себе россияне имели небольшую ручную кладь, три больших чемодана, загрузку которых, по данным агенства, осуществляли несколько мужчин. Что именно находилось в чемоданах, не уточняется.