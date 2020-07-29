Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь», — сказал Лукашенко.
По данным агентства, он попросил председателя КГБ республики Валерия Вакульчика более детально доложить о произошедшей ситуации и обратиться в «соответствующие структуры РФ, чтобы они объяснили ситуацию с задержанными».
Вакульчик в свою очередь доложил Лукашенко, что «29 июля около 5:30 утра под Минском было задержано 32 гражданина РФ — членов частной военной компании Вагнера».
По информации правоохранительных органов Белоруссии, на территорию страны прибыло «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». При себе россияне имели небольшую ручную кладь, три больших чемодана, загрузку которых, по данным агенства, осуществляли несколько мужчин. Что именно находилось в чемоданах, не уточняется.
Задержанные прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июля, заселились в одну из гостиниц Минска, а 27 июля покинули ее, переселившись в один из санаториев под Минском, говорится в сообщении.
Как пишет агентство, приезжие привлекли к себе внимание «нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари».
«Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания», — пишет агентство.
Посол РФ в Белоруссии заявил ТАСС, что посольство не получало официальной информации о задержании российских граждан.
Российский писатель Захар Прилепин подтвердил изданию URA.RU, что среди задержанных в Белоруссии россиян есть несколько бывших бойцов из его батальона.