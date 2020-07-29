Депутатов Роднину, Фетисова и Жукова проверят на наличие двойного гражданства
Депутатов Госдумы Ирину Роднину, Вячеслава Фетисова и Александра Жукова проверят на наличие двойного гражданства. Об этом рассказал «РИА Новости» глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов.
Такая просьба последовала после того, как депутат от КПРФ Денис Парфенов заявил о наличии двойного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве у 39 депутатов-единороссов.