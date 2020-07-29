Бывшего политтехнолога Собчак задержали в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщил телеканал ОНТ.
По данным белорусских спецслужб, он консультировал администраторов различных политических групп в социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни». Именно так называется видеоблог Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится под арестом по обвинению в применении насилия к полицейскому.
«По одной из версий, «Страна для жизни» работала под внешним управлением российского пиар-специалиста», — отмечает телеканал.
Виталий Шкляров известен тем, что консультировал Ксению Собчак во время выборов в президенты России. Он также работал со штабами немецкого канцлера Ангелы Меркель и бывшего президента США Барака Обамы.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.