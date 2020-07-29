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Бывшего политтехнолога Собчак задержали в Белоруссии

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщил телеканал ОНТ. 

По данным белорусских спецслужб, он консультировал администраторов различных политических групп в социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни». Именно так называется видеоблог Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится под арестом по обвинению в применении насилия к полицейскому. 

«По одной из версий, «Страна для жизни» работала под внешним управлением российского пиар-специалиста», — отмечает телеканал. 

Виталий Шкляров известен тем, что консультировал Ксению Собчак во время выборов в президенты России. Он также работал со штабами немецкого канцлера Ангелы Меркель и бывшего президента США Барака Обамы. 

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных