Министр обороны США объяснил необходимость передислокации войск к границам России
Перегруппировка американских войск между базами НАТО в Европе нужна для того, чтобы усилить сдерживание России, с этой целью больше войск будет передислоцировано «на восток, ближе к границам с Россией», заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News. Такую цель преследует вывод войск из Германии. Всего из страны будет выведено 12 000 человек, значительная часть контингента уедет на родину, а часть – в Италию и Бельгию, отметил Эспер.
Эспер добавил, что большинство союзников США по НАТО поддержали это решение президента Дональда Трампа. Руководитель Пентагона также заявил, что крупные страны, такие как Германия, должны платить НАТО более 2% ВВП, чтобы противостоять России.
Президент США Дональд Трамп в июне приказал сократить численность американских войск на базах в Германии. Трамп обосновывал решение тем, что Германия нарушает финансовые обязательства перед НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл решение вопросом взаимоотношений США и Германии, но отмечал, что чем меньше американских солдат на континенте, тем спокойнее в Европе.