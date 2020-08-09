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Министр обороны США объяснил необходимость передислокации войск к границам России

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Перегруппировка американских войск между базами НАТО в Европе нужна для того, чтобы усилить сдерживание России, с этой целью больше войск будет передислоцировано «на восток, ближе к границам с Россией», заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News. Такую цель преследует вывод войск из Германии. Всего из страны будет выведено 12 000 человек, значительная часть контингента уедет на родину, а часть – в Италию и Бельгию, отметил Эспер.

Эспер добавил, что большинство союзников США по НАТО поддержали это решение президента Дональда Трампа. Руководитель Пентагона также заявил, что крупные страны, такие как Германия, должны платить НАТО более 2% ВВП, чтобы противостоять России.

Президент США Дональд Трамп в июне приказал сократить численность американских войск на базах в Германии. Трамп обосновывал решение тем, что Германия нарушает финансовые обязательства перед НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл решение вопросом взаимоотношений США и Германии, но отмечал, что чем меньше американских солдат на континенте, тем спокойнее в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных