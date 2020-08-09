Министр обороны США объяснил необходимость передислокации войск к границам России

Перегруппировка американских войск между базами НАТО в Европе нужна для того, чтобы усилить сдерживание России, с этой целью больше войск будет передислоцировано «на восток, ближе к границам с Россией», заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News. Такую цель преследует вывод войск из Германии. Всего из страны будет выведено 12 000 человек, значительная часть контингента уедет на родину, а часть – в Италию и Бельгию, отметил Эспер.