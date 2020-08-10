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Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

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Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента, сообщает пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что рассчитывает на развитие взаимовыгодных отношений Москвы и Минска.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях», ‒ написал Путин в телеграмме, уточнив, что надеется, что работа Лукашенко также «поспособствует углублению сотрудничества в рамках Союзного государства и наращиванию интеграционных процессов по линии ЕАЭС и СНГ, а также военно-политических связей в Организации договора о коллективной безопасности». «Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», – говорится в телеграмме.

Ранее Лукашенко поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

ЦИК Белоруссии назвал предварительные итоги президентских выборов

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, у Лукашенко 80,23%, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Явка составила 84,23%: в голосовании приняли участие 5,79 млн человек. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных