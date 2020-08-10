Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента, сообщает пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что рассчитывает на развитие взаимовыгодных отношений Москвы и Минска.
«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях», ‒ написал Путин в телеграмме, уточнив, что надеется, что работа Лукашенко также «поспособствует углублению сотрудничества в рамках Союзного государства и наращиванию интеграционных процессов по линии ЕАЭС и СНГ, а также военно-политических связей в Организации договора о коллективной безопасности». «Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», – говорится в телеграмме.
Ранее Лукашенко поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, у Лукашенко 80,23%, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Явка составила 84,23%: в голосовании приняли участие 5,79 млн человек. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения.