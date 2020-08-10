Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях», ‒ написал Путин в телеграмме, уточнив, что надеется, что работа Лукашенко также «поспособствует углублению сотрудничества в рамках Союзного государства и наращиванию интеграционных процессов по линии ЕАЭС и СНГ, а также военно-политических связей в Организации договора о коллективной безопасности». «Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», – говорится в телеграмме.