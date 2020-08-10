Захарова призвала Зеленского не давать советы Белоруссии

«Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной», ‒ написала Захарова. По ее словам, выполнение минских договоренностей могло бы продвинуться, если бы заявление Зеленского касалось Украины, а не Белоруссии. Захарова подчеркнула, что Белоруссия «разберется сама, как ей жить».