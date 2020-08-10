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Захарова призвала Зеленского не давать советы Белоруссии

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Украинским политикам с их опытом госпереворотов не следует что-либо советовать Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее высказался о ситуации в стране, где после оглашения промежуточных результатов президентских выборов начались акции протеста.

«Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной», ‒ написала Захарова. По ее словам, выполнение минских договоренностей могло бы продвинуться, если бы заявление Зеленского касалось Украины, а не Белоруссии. Захарова подчеркнула, что Белоруссия «разберется сама, как ей жить».

Ранее Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу и отказу от уличного насилия. Он отметил, что Киев и он лично «крайне заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была по-настоящему независимой и демократической страной».

Ранее по теме: Зеленский призвал Белоруссию к диалогу и отказу от насилия

Голосование на выборах президента Белоруссии прошло 9 августа. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. МВД Белоруссии сообщило о задержании около 3000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных