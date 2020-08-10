В Белоруссии начались задержания на акциях протеста
В Белоруссии второй день подряд продолжаются акции протеста после выборов президента, сегодня вечером в Минске начались задержания, передает Sputnik Беларусь. Задержан корреспондент RT Константин Придыбайло, сообщил он сам в своем Telegram-канале. Он целый день разыскивал в Минске других задержанных российских журналистов. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что под стражей остаются 17 журналистов, среди которых Максим Солодов («Медуза»), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Семен Перов (WarGonzo).
По данным агентства Sputnik, улица Интернациональная в центре Минска перекрыта, у журналистов сотрудники правоохранительных органов тщательно проверяют документы и фотографируют. В центре Минска, возле гостиницы «Юбилейная» и Дворца спорта, очевидцы сообщают о наличии водометов. Также перекрыто пешеходное движение про проспекту Независимости, от цирка в сторону площади Независимости: людей выпускают с площади, но пропускают на перекрытую территорию. В районе стелы автомобильное движение пока сохраняется.
В Витебске также начались первые задержания, передает агентство. В Гродно перекрыли центр города, а в Бресте стоят автобусы с экипированными бойцами ОМОНа и автозак.
#Lukashenko’s victory in #Belarusian elections didn’t sit well a number of angry citizens who took to the streets of #Minsk and other cities. Demonstrations were sparked when exit polls predicted 70% share of the vote for Lukashenko. However, there’ve been claims of vote-rigging pic.twitter.com/y3uMaxz9Lh— RT (@RT_com) August 10, 2020
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Явка составила 84,23%, на выборы пришли 5,79 млн человек. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти. Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила о 3000 задержанных по итогам протестов.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей, сообщает «Белта» со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича. Фигурантам дел грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь МВД республики сообщала, что во время митингов пострадали более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников правоохранительных органов.