В Белоруссии начались задержания на акциях протеста

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Явка составила 84,23%, на выборы пришли 5,79 млн человек. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти. Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила о 3000 задержанных по итогам протестов.