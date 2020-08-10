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В Белоруссии начались задержания на акциях протеста

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В Белоруссии второй день подряд продолжаются акции протеста после выборов президента, сегодня вечером в Минске начались задержания, передает Sputnik Беларусь. Задержан корреспондент RT Константин Придыбайло, сообщил он сам в своем Telegram-канале. Он целый день разыскивал в Минске других задержанных российских журналистов. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что под стражей остаются 17 журналистов, среди которых Максим Солодов («Медуза»), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Семен Перов (WarGonzo).

По данным агентства Sputnik, улица Интернациональная в центре Минска перекрыта, у журналистов сотрудники правоохранительных органов тщательно проверяют документы и фотографируют. В центре Минска, возле гостиницы «Юбилейная» и Дворца спорта, очевидцы сообщают о наличии водометов. Также перекрыто пешеходное движение про проспекту Независимости, от цирка в сторону площади Независимости: людей выпускают с площади, но пропускают на перекрытую территорию. В районе стелы автомобильное движение пока сохраняется.

В Витебске также начались первые задержания, передает агентство. В Гродно перекрыли центр города, а в Бресте стоят автобусы с экипированными бойцами ОМОНа и автозак.

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Явка составила 84,23%, на выборы пришли 5,79 млн человек. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти. Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила о 3000 задержанных по итогам протестов.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей, сообщает «Белта» со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича. Фигурантам дел грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь МВД республики сообщала, что во время митингов пострадали более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее по теме: Обращение российских СМИ к властям Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных