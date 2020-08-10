В Минске освободили трех задержанных российских журналистов
В Белоруссии освободили трех задержанных ранее российских журналистов, освещавших протесты в Минске после президентских выборов, сообщает «Интерфакс». Речь идет о сотрудниках издания Daily Storm Антоне Старкове и Дмитрие Ласенко, а также основателе проекта WarGonzo Семене Пегове.
«Сейчас отпущены наши коллеги с вами Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов. Только что буквально», — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
На данный момент нет информации о корреспонденте «Медузы» Максиме Солопове, которого задержали в ночь на 10 августа вместе с корреспондентом RT Константином Придыбайло, но последнего отпустили. Как рассказали в посольстве Sputnik Беларусь, до освобождения журналисты WarGonzo и Daily Storm находились в центре изоляции правонарушителей в Минске.
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, освобожденных российских журналистов доставят в посольство в Минске, а после примут решение об их выезде в Смоленск, пишут «РИА Новости».
10 августа российские «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выпустили обращение к властям Беларуси в связи с задержаниями и избиениями российских журналистов в Минске. В обращении издания попросили представить «полную и исчерпывающую информацию» о представителях СМИ, а также настояли на их немедленном освобождении.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после окончания голосования на выборах президента. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Явка составила 84,23%, на выборы пришли 5,79 млн человек. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. В МВД сообщили о задержании около 3000 человек. СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков.