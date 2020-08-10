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В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

Ведомости

В Белоруссии освободили трех задержанных ранее российских журналистов, освещавших протесты в Минске после президентских выборов, сообщает «Интерфакс». Речь идет о сотрудниках издания Daily Storm Антоне Старкове и Дмитрие Ласенко, а также основателе проекта WarGonzo Семене Пегове.

«Сейчас отпущены наши коллеги с вами Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов. Только что буквально», — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент нет информации о корреспонденте «Медузы» Максиме Солопове, которого задержали в ночь на 10 августа вместе с корреспондентом RT Константином Придыбайло, но последнего отпустили. Как рассказали в посольстве Sputnik Беларусь, до освобождения журналисты WarGonzo и Daily Storm находились в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, освобожденных российских журналистов доставят в посольство в Минске, а после примут решение об их выезде в Смоленск, пишут «РИА Новости».

10 августа российские «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выпустили обращение к властям Беларуси в связи с задержаниями и избиениями российских журналистов в Минске. В обращении издания попросили представить «полную и исчерпывающую информацию» о представителях СМИ, а также настояли на их немедленном освобождении. 

Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после окончания голосования на выборах президента. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Явка составила 84,23%, на выборы пришли 5,79 млн человек. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. В МВД сообщили о задержании около 3000 человек. СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных