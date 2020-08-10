В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после окончания голосования на выборах президента. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Явка составила 84,23%, на выборы пришли 5,79 млн человек. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. В МВД сообщили о задержании около 3000 человек. СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков.