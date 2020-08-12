СК Белоруссии возбудил уголовное дело против двоих россиян из-за беспорядков
Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание в Минске российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщила «БелТА» со ссылкой на СК.
По данным ведомства, мужчин задержали 11 августа в Минске в районе универсама «Рига» «с внешними признаками алкогольного опьянения».
Ранее, 11 августа, «БелТА» опубликовала в своем телеграм-канале видео оперативного задержания «провокаторов беспорядков», среди которых якобы есть россияне. Позже «БелТА» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании координаторов массовых беспорядков. По данным агентства, один из них – житель Минска, который координировал действия троих подчиненных, которые, в свою очередь, «руководили сотнями».
Акции протеста проходят в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. Три дня подряд люди выходили на улицы с требованием пересмотра результатов голосования. За двое суток протестов, по данным МВД, задержаны около 5000 человек. После первого дня протестов СК Белоруссии сообщал, что по фактам беспорядков возбуждено 21 уголовное дело. Еще 17 дел возбуждено по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов, писал ТАСС со ссылкой на МВД республики.