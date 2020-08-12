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СК Белоруссии возбудил уголовное дело против двоих россиян из-за беспорядков

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание в Минске российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщила «БелТА» со ссылкой на СК.

По данным ведомства, мужчин задержали 11 августа в Минске в районе универсама «Рига» «с внешними признаками алкогольного опьянения».

Ранее, 11 августа, «БелТА» опубликовала в своем телеграм-канале видео оперативного задержания «провокаторов беспорядков», среди которых якобы есть россияне. Позже «БелТА» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании координаторов массовых беспорядков. По данным агентства, один из них – житель Минска, который координировал действия троих подчиненных, которые, в свою очередь, «руководили сотнями».

Ранее по теме: «Белта» сообщило о задержании «российских провокаторов» на митингах в Белоруссии

Акции протеста проходят в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. Три дня подряд люди выходили на улицы с требованием пересмотра результатов голосования. За двое суток протестов, по данным МВД, задержаны около 5000 человек. После первого дня протестов СК Белоруссии сообщал, что по фактам беспорядков возбуждено 21 уголовное дело. Еще 17 дел возбуждено по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов, писал ТАСС со ссылкой на МВД республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных