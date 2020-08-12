СК Белоруссии возбудил уголовное дело против двоих россиян из-за беспорядков

Акции протеста проходят в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. Три дня подряд люди выходили на улицы с требованием пересмотра результатов голосования. За двое суток протестов, по данным МВД, задержаны около 5000 человек. После первого дня протестов СК Белоруссии сообщал, что по фактам беспорядков возбуждено 21 уголовное дело. Еще 17 дел возбуждено по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов, писал ТАСС со ссылкой на МВД республики.