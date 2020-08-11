«БелТА» сообщила о задержании «российских провокаторов» на митингах в Белоруссии
Государственное белорусское информационное агентство «БелТА» опубликовало в своем телеграм-канале видео оперативного задержания «провокаторов беспорядков», среди которых якобы есть россияне.
На видео видно людей, которые лежат или сидят на четвереньках лицом в пол. У одного из задержанных лицо в крови, двое утверждают, что они из России и приехали в Белоруссию на отдых, еще один сказал, что у него 12 судимостей.
По словам очевидца событий, «задержанные мужчины бросали камни в сотрудников милиции». Никаких других официальных подтверждений о задержании россиян, якобы принимавших участие в беспорядках в Минске, на данный момент нет. «Открытые медиа» пишут, что опознали среди людей на видео двух активистов «Открытой России» — Артема Важенкова и Игоря Рогова.
Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа – жители требуют пересмотреть результаты выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек. СК Белоруссии по фактам беспорядков возбудил 21 уголовное дело. В ночь с 10 на 11 августа МВД сообщило о задержании 2000 человек.
29 июля под Минском была задержана группа из 33 граждан России. В КГБ Республики Беларусь считают, что они бойцы частной военной компании Вагнера и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.