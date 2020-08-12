Оппонент Лукашенко объявил о создании «Фронта национального спасения»

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. В результате голосования Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок с результатом 80,08%. Главный кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,09 % голосов.