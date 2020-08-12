Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Оппонент Лукашенко объявил о создании «Фронта национального спасения»

Ведомости

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения». Видеообращение опубликовано в его официальном Telegram-канале.

«Я объявляю о формировании “Фронта национального спасения Республики Беларусь”», – сказал Цепкало. Он перечислил цели организации, среди которых – мобилизация белорусского народа на борьбу, как он считает, с нарушением Конституции и против действующего президента Александра Лукашенко.

Среди целей также называется борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы республики и защита демократического выбора белорусского народа, в том числе от силовых действий со стороны властей.

Ранее по теме: Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула Белоруссию

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. В результате голосования Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок с результатом 80,08%. Главный кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,09 % голосов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных