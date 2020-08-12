Оппонент Лукашенко объявил о создании «Фронта национального спасения»
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения». Видеообращение опубликовано в его официальном Telegram-канале.
«Я объявляю о формировании “Фронта национального спасения Республики Беларусь”», – сказал Цепкало. Он перечислил цели организации, среди которых – мобилизация белорусского народа на борьбу, как он считает, с нарушением Конституции и против действующего президента Александра Лукашенко.
Среди целей также называется борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы республики и защита демократического выбора белорусского народа, в том числе от силовых действий со стороны властей.
Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. В результате голосования Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок с результатом 80,08%. Главный кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,09 % голосов.