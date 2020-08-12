Генпрокуратура Украины запросила у Белоруссии выдать 28 задержанных россиян

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь считают, что они бойцы частной военной компании Вагнера и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.