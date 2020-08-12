Генпрокуратура Украины запросила у Белоруссии выдать 28 задержанных россиян
Офис генерального прокурора Украины направил официальный запрос генпрокуратуре Белоруссии о выдаче задержанных под Минском 28 россиян, которых подозревают в участии в вооруженном конфликте в Донбассе.
В сообщении отмечается, что вся группа, в том числе девять граждан Украины, подозревается в участии в террористической организации. Шевченковский районный суд Киева заочно избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи считают, что задержанные активно участвовали в «боевой деятельности на территории Донецкой и Луганской народных республик в составе террористических организаций ЛНР и ДНР».
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь считают, что они бойцы частной военной компании Вагнера и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.
7 августа задержание группы обсудили по телефону президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран». Стороны договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности. Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств задержания. Генпрокуратура Украины ранее запросила у Белоруссии выдать 28 из 33 задержанных.