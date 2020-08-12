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Генпрокуратура Украины запросила у Белоруссии выдать 28 задержанных россиян

Ведомости

Офис генерального прокурора Украины направил официальный запрос генпрокуратуре Белоруссии о выдаче задержанных под Минском 28 россиян, которых подозревают в участии в вооруженном конфликте в Донбассе.

В сообщении отмечается, что вся группа, в том числе девять граждан Украины, подозревается в участии в террористической организации. Шевченковский районный суд Киева заочно избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи считают, что задержанные активно участвовали в «боевой деятельности на территории Донецкой и Луганской народных республик в составе террористических организаций ЛНР и ДНР».

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь считают, что они бойцы частной военной компании Вагнера и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории, так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.

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7 августа задержание группы обсудили по телефону президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована «в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран». Стороны договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности. Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств задержания. Генпрокуратура Украины ранее запросила у Белоруссии выдать 28 из 33 задержанных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных