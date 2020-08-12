Медведев призвал обсудить участие всех стран в управлении интернетом

Он напомнил, что партнеры России по БРИКС и ШОС осторожно высказались о создании профильной конвенции ООН. По его мнению, эти действия могли быть одним из первых шагов. Он также считает очевидным, что все согласны с необходимостью равноправного участия государств в управлении интернетом, так как это является элементом национальной безопасности.