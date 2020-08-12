Медведев призвал обсудить участие всех стран в управлении интернетом
Россия неоднократно выступала за равное участие всех стран в управлении интернетом, но эти предложения не вызвали необходимого отклика на международной арене, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном созданию режима равных прав в управлении интернетом, передает «Интерфакс».
По словам Медведева, Минкомсвязи разработало соответствующие подходы в концепции безопасного функционирования интернета. «Документ содержит принципиально новые подходы к обеспечению безопасности и стабильности глобальной сети», — подчеркнул Медведев, призвав запланировать обсуждение концепции на международных площадках «в самых разных форматах».
«Мы исходим из того, что государство должно иметь право самостоятельно управлять своим информационным пространством, это один из признаков суверенитета. Соответствующую работу нужно проводить на международном уровне», — уточнил Медведев.
Он напомнил, что партнеры России по БРИКС и ШОС осторожно высказались о создании профильной конвенции ООН. По его мнению, эти действия могли быть одним из первых шагов. Он также считает очевидным, что все согласны с необходимостью равноправного участия государств в управлении интернетом, так как это является элементом национальной безопасности.