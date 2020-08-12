Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Медведев призвал обсудить участие всех стран в управлении интернетом

Ведомости

Россия неоднократно выступала за равное участие всех стран в управлении интернетом, но эти предложения не вызвали необходимого отклика на международной арене, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном созданию режима равных прав в управлении интернетом, передает «Интерфакс».

По словам Медведева, Минкомсвязи разработало соответствующие подходы в концепции безопасного функционирования интернета. «Документ содержит принципиально новые подходы к обеспечению безопасности и стабильности глобальной сети», — подчеркнул Медведев, призвав запланировать обсуждение концепции на международных площадках «в самых разных форматах».

«Мы исходим из того, что государство должно иметь право самостоятельно управлять своим информационным пространством, это один из признаков суверенитета. Соответствующую работу нужно проводить на международном уровне», — уточнил Медведев.

Он напомнил, что партнеры России по БРИКС и ШОС осторожно высказались о создании профильной конвенции ООН. По его мнению, эти действия могли быть одним из первых шагов. Он также считает очевидным, что все согласны с необходимостью равноправного участия государств в управлении интернетом, так как это является элементом национальной безопасности.

Ранее по теме: Как правительства разных стран регулируют интернет-компании

 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных