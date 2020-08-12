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Литва, Латвия и Польша пригрозили Белоруссии санкциями

Ведомости

Президенты Литвы, Латвии и Польши подготовили план деэскалации ситуации в Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции. По его словам, срыв плана может привести к введению европейских санкций против Белоруссии.

«При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса», ‒ цитирует ТАСС президента Литвы. По его словам, документ содержит три пункта по урегулированию ситуации.

«В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции», ‒ добавил литовский лидер.

Науседа пояснил, что, согласно плану, власти Белоруссии в первую очередь должны прекратить применение силы в отношении протестующих, освободить задержанных и начать диалог с представителями гражданского общества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам заявил, что большинство протестующих в стране ‒ это люди с криминальным прошлым и безработные. Беспорядки в стране начались после прошедших 9 августа президентских выборов. За участие в протестах и нападения на сотрудников правопорядка задержаны несколько тысяч человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных