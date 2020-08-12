Литва, Латвия и Польша пригрозили Белоруссии санкциями

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам заявил, что большинство протестующих в стране ‒ это люди с криминальным прошлым и безработные. Беспорядки в стране начались после прошедших 9 августа президентских выборов. За участие в протестах и нападения на сотрудников правопорядка задержаны несколько тысяч человек.