Литва, Латвия и Польша пригрозили Белоруссии санкциями
Президенты Литвы, Латвии и Польши подготовили план деэскалации ситуации в Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции. По его словам, срыв плана может привести к введению европейских санкций против Белоруссии.
«При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса», ‒ цитирует ТАСС президента Литвы. По его словам, документ содержит три пункта по урегулированию ситуации.
«В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции», ‒ добавил литовский лидер.
Науседа пояснил, что, согласно плану, власти Белоруссии в первую очередь должны прекратить применение силы в отношении протестующих, освободить задержанных и начать диалог с представителями гражданского общества.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам заявил, что большинство протестующих в стране ‒ это люди с криминальным прошлым и безработные. Беспорядки в стране начались после прошедших 9 августа президентских выборов. За участие в протестах и нападения на сотрудников правопорядка задержаны несколько тысяч человек.