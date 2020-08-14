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Украина отреагировала на выдачу России задержанных в Белоруссии граждан

Ведомости

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин отреагировал на решение Белоруссии выдать России ранее задержанных граждан РФ. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко таким образом «сделал выбор в пользу России», сообщает украинское агенство «Униан».

«Мы с самого начала не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-то разменной карты в первую очередь с Россией — и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России», — сказал Енин в эфире украинских СМИ.

Он также добавил, что «если названные граждане отправились на территорию России, то предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе».

Ранее сегодня в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они ‒ якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.

12 августа офис генерального прокурора Украины направил официальный запрос генпрокуратуре Белоруссии о выдаче задержанных под Минском россиян, которых украинская сторона заподозрила в участии в вооруженном конфликте в Донбассе.

Ранее по теме: Задержанные в Белоруссии россияне возвращены на родину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных