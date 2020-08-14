Украина отреагировала на выдачу России задержанных в Белоруссии граждан
Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин отреагировал на решение Белоруссии выдать России ранее задержанных граждан РФ. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко таким образом «сделал выбор в пользу России», сообщает украинское агенство «Униан».
«Мы с самого начала не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-то разменной карты в первую очередь с Россией — и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России», — сказал Енин в эфире украинских СМИ.
Он также добавил, что «если названные граждане отправились на территорию России, то предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе».
Ранее сегодня в Генпрокуратуре России сообщили, что задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ возвращены на родину, еще один задержанный, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Республики Беларусь заявили, что они ‒ якобы бойцы частной военной компании и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении россиян в Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться на белорусской территории перед перелетом в другое государство.
12 августа офис генерального прокурора Украины направил официальный запрос генпрокуратуре Белоруссии о выдаче задержанных под Минском россиян, которых украинская сторона заподозрила в участии в вооруженном конфликте в Донбассе.