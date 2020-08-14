Украина отреагировала на выдачу России задержанных в Белоруссии граждан

«Мы с самого начала не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-то разменной карты в первую очередь с Россией — и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России», — сказал Енин в эфире украинских СМИ.