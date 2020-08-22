Лихтенштейн намерен вернуть конфискованные после войны земли

Как отмечает издание, речь идет о территории чуть более 2000 кв. км. Территория самого княжества составляет при этом всего 160 кв. км. На землях, которые хочет вернуть Лихтенштейн, расположены родовой замок Лихтенштейнов Леднице и барочный замок Валтице, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Земли были конфискованы Чехословакией в 1945 г. декретом правительства, объявившего Лихтенштейнов и другие 38 семей княжества коллаборационистами нацистов.