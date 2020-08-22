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Лихтенштейн намерен вернуть конфискованные после войны земли

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Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя у Чехии вернуть земли, которые были конфискованы в 1945 г., пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, речь идет о территории чуть более 2000 кв. км. Территория самого княжества составляет при этом всего 160 кв. км. На землях, которые хочет вернуть Лихтенштейн, расположены родовой замок Лихтенштейнов Леднице и барочный замок Валтице, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Земли были конфискованы Чехословакией в 1945 г. декретом правительства, объявившего Лихтенштейнов и другие 38 семей княжества коллаборационистами нацистов.

В княжестве считают, что дело затрагивает фундаментальные вопросы суверенитета и «чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права».

Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек заявил о том, что дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ, поскольку суд ранее не рассматривал вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Как отмечает издание, жалоба Лихтенштейна в ЕСПЧ стала, по сути, реакцией на отказ Чехии в феврале передать княжеству право собственности на 600 гектаров леса недалеко от Праги, которые ранее принадлежали княжескому роду. Территориальные споры между двумя государствами длятся уже более 70 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных