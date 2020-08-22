Лихтенштейн намерен вернуть конфискованные после войны земли
Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя у Чехии вернуть земли, которые были конфискованы в 1945 г., пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, речь идет о территории чуть более 2000 кв. км. Территория самого княжества составляет при этом всего 160 кв. км. На землях, которые хочет вернуть Лихтенштейн, расположены родовой замок Лихтенштейнов Леднице и барочный замок Валтице, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Земли были конфискованы Чехословакией в 1945 г. декретом правительства, объявившего Лихтенштейнов и другие 38 семей княжества коллаборационистами нацистов.
В княжестве считают, что дело затрагивает фундаментальные вопросы суверенитета и «чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права».
Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек заявил о том, что дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ, поскольку суд ранее не рассматривал вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.
Как отмечает издание, жалоба Лихтенштейна в ЕСПЧ стала, по сути, реакцией на отказ Чехии в феврале передать княжеству право собственности на 600 гектаров леса недалеко от Праги, которые ранее принадлежали княжескому роду. Территориальные споры между двумя государствами длятся уже более 70 лет.