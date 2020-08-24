Песков: Путин не участвовал в принятии решения о перевозке Навального
Президент России Владимир Путин не участвовал в принятии решения или переговорах по перевозке основателя ФБК Алексея Навального в Германию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Это абсолютно не прерогатива президента. И мы, собственно, говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин также не проводил международных переговоров по поводу транспортировки Навального, подчеркнул Песков: «Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, все формальности, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного».
22 августа Навального из больницы в Омске перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Ранее врачи омской больницы выступали против транспортировки основателя ФБК до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить. Жена Навального Юлия обращалась к Путину с требованием разрешить перевести мужа на лечение в Германию. Позже врачи разрешили транспортировку.