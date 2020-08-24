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Песков: Путин не участвовал в принятии решения о перевозке Навального

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Президент России Владимир Путин не участвовал в принятии решения или переговорах по перевозке основателя ФБК Алексея Навального в Германию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Это абсолютно не прерогатива президента. И мы, собственно, говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин также не проводил международных переговоров по поводу транспортировки Навального, подчеркнул Песков: «Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, все формальности, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного».

22 августа Навального из больницы в Омске перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Ранее врачи омской больницы выступали против транспортировки основателя ФБК до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить. Жена Навального Юлия обращалась к Путину с требованием разрешить перевести мужа на лечение в Германию. Позже врачи разрешили транспортировку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных