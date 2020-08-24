Песков: Путин не участвовал в принятии решения о перевозке Навального

Путин также не проводил международных переговоров по поводу транспортировки Навального, подчеркнул Песков: «Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, все формальности, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного».