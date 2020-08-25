Двое российских военных пострадали при обстреле в Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в провинции Идлиб на севере Сирии обстреляли из гранатомета, двое российских военных ранены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Двое российских военных легко контужены при обстреле из гранатомета во время патрулирования трассы М-4 в районе поселка Урум-Эль-Джауз в провинции Идлиб, рассказали агентству в Центре. При обстреле был поврежден БТР-82 российской военной полиции, его эвакуировали. Военные вернулись на базу, им оказана медицинская помощь.
16 августа в районе города Дейч-эз-Зор на востоке Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский военный советник в сирийской армии в звании генерал-майор Вячеслав Гладких. Еще двое российских военных получили ранения.
Российская армия находится в Сирии по соглашению с правительством Башара Асада с сентября 2015 г. для борьбы с террористическими группировками.