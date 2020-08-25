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Двое российских военных пострадали при обстреле в Сирии

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Совместный российско-турецкий патруль в провинции Идлиб на севере Сирии обстреляли из гранатомета, двое российских военных ранены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Двое российских военных легко контужены при обстреле из гранатомета во время патрулирования трассы М-4 в районе поселка Урум-Эль-Джауз в провинции Идлиб, рассказали агентству в Центре. При обстреле был поврежден БТР-82 российской военной полиции, его эвакуировали. Военные вернулись на базу, им оказана медицинская помощь.

16 августа в районе города Дейч-эз-Зор на востоке Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский военный советник в сирийской армии в звании генерал-майор Вячеслав Гладких. Еще двое российских военных получили ранения.

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Российская армия находится в Сирии по соглашению с правительством Башара Асада с сентября 2015 г. для борьбы с террористическими группировками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных