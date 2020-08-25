Двое российских военных пострадали при обстреле в Сирии

Двое российских военных легко контужены при обстреле из гранатомета во время патрулирования трассы М-4 в районе поселка Урум-Эль-Джауз в провинции Идлиб, рассказали агентству в Центре. При обстреле был поврежден БТР-82 российской военной полиции, его эвакуировали. Военные вернулись на базу, им оказана медицинская помощь.