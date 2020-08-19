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СКР завел дело в связи с гибелью российского генерала в Сирии

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью в Сирии российского военного советника в звании генерал-майора, сообщает пресс-служба СКР.

«Силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела», – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи намерены установить виновных в гибели российского генерала, а также ранении двоих военнослужащих.

Как подчеркнул председатель СКР Александр Бастрыкин, каждое преступление против российских военных в Сирии будет тщательно расследовано с привлечением сирийских правоохранительных органов.

Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что в Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский военный советник, генерал-майор Вячеслав Гладких. По информации военного ведомства, взрыв произошел на обочине, когда там проезжали российские военные, возвращавшиеся с гуманитарной акции вблизи города Дейр эз-Зор на востоке Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных