СКР завел дело в связи с гибелью российского генерала в Сирии

Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что в Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский военный советник, генерал-майор Вячеслав Гладких. По информации военного ведомства, взрыв произошел на обочине, когда там проезжали российские военные, возвращавшиеся с гуманитарной акции вблизи города Дейр эз-Зор на востоке Сирии.