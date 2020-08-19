СКР завел дело в связи с гибелью российского генерала в Сирии
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью в Сирии российского военного советника в звании генерал-майора, сообщает пресс-служба СКР.
«Силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела», – указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи намерены установить виновных в гибели российского генерала, а также ранении двоих военнослужащих.
Как подчеркнул председатель СКР Александр Бастрыкин, каждое преступление против российских военных в Сирии будет тщательно расследовано с привлечением сирийских правоохранительных органов.
Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что в Сирии в результате взрыва бомбы погиб российский военный советник, генерал-майор Вячеслав Гладких. По информации военного ведомства, взрыв произошел на обочине, когда там проезжали российские военные, возвращавшиеся с гуманитарной акции вблизи города Дейр эз-Зор на востоке Сирии.