Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков оценил слова Володина о возможной провокации в деле Навального

Ведомости

Возможность провокации в ситуации с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального является одним из предположений, но до выяснения всех обстоятельств ответа на этот вопрос нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее о возможности провокации со стороны стран Запада заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Я вам говорил, что отравление как причина того состояния, в котором больной находится, с самого начала рассматривалась нашими медиками, когда они искали какие-то отравляющие вещества в его организме, делая анализы. Гипотетически рассуждая, если бы мы пришли к окончательному выводу, что произошло отравление и что установлено отправляющее вещество, то, конечно, повод задуматься: в чьих интересах это было. Наверное, это рассуждение (Володина – прим. ред.) в русле таких вот оценок. Но пока это лишь одно из предположений, которое пока не имеет ответа, поскольку пока нет отравляющего вещества и поскольку не установлены точные причины комы», – сказал Песков.

Ранее Володин, комментируя заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, предположил, что в деле Навального может иметь место провокация.

«Заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», – цитировала Володина пресс-служба Думы. Володин отметил, что это произошло после подведения итогов выборов президента Белоруссии.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных