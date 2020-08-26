Песков оценил слова Володина о возможной провокации в деле Навального

«Я вам говорил, что отравление как причина того состояния, в котором больной находится, с самого начала рассматривалась нашими медиками, когда они искали какие-то отравляющие вещества в его организме, делая анализы. Гипотетически рассуждая, если бы мы пришли к окончательному выводу, что произошло отравление и что установлено отправляющее вещество, то, конечно, повод задуматься: в чьих интересах это было. Наверное, это рассуждение (Володина – прим. ред.) в русле таких вот оценок. Но пока это лишь одно из предположений, которое пока не имеет ответа, поскольку пока нет отравляющего вещества и поскольку не установлены точные причины комы», – сказал Песков.