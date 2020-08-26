Песков оценил слова Володина о возможной провокации в деле Навального
Возможность провокации в ситуации с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального является одним из предположений, но до выяснения всех обстоятельств ответа на этот вопрос нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее о возможности провокации со стороны стран Запада заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Я вам говорил, что отравление как причина того состояния, в котором больной находится, с самого начала рассматривалась нашими медиками, когда они искали какие-то отравляющие вещества в его организме, делая анализы. Гипотетически рассуждая, если бы мы пришли к окончательному выводу, что произошло отравление и что установлено отправляющее вещество, то, конечно, повод задуматься: в чьих интересах это было. Наверное, это рассуждение (Володина – прим. ред.) в русле таких вот оценок. Но пока это лишь одно из предположений, которое пока не имеет ответа, поскольку пока нет отравляющего вещества и поскольку не установлены точные причины комы», – сказал Песков.
Ранее Володин, комментируя заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, предположил, что в деле Навального может иметь место провокация.
«Заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», – цитировала Володина пресс-служба Думы. Володин отметил, что это произошло после подведения итогов выборов президента Белоруссии.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».