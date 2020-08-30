Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко провели телефонный разговорСтороны обсудили ситуацию в Белоруссии и договорились провести встречу в Москве
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
«Главы государств обсудили наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси. Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили обстановку и вокруг республики», – говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте Кремля, стороны подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям». Путин также поздравил Лукашенко с днем рождения.
Помимо этого Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве в ближайшие недели.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.