Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

«Главы государств обсудили наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси. Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили обстановку и вокруг республики», – говорится в сообщении.