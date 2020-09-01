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Куба признала результаты выборов в Белоруссии

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Куба поддерживает законного президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на своей странице в Twitter.

«Куба подтверждает свою поддержку законного президента Белоруссии Александра Лукашенко и категорически отвергает иностранное вмешательство во внутренние дела этой братской страны», ‒ написал он.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В ЕС не признали результаты выборов. Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных