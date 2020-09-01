Куба признала результаты выборов в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В ЕС не признали результаты выборов. Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов.