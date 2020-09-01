Бывшего замначальника Генштаба обвинили в получении взятки
Бывшему заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России Халилу Арсланову следователи предъявили новое обвинение ‒ во взятке в особом крупном размере. Об этом заявил в суде следователь Главного военного следственного управления СКР Денис Козловцев, передает ТАСС.
Козловцев сообщил о новом обвинении на заседании суда 1 сентября, на нем рассматривался вопрос о продлении ареста генерал-полковнику Арсланову. По словам следователя, обвинения в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и одном получении взятки в особо крупном размере следствие предъявило бывшему замначальника Генштаба в конце августа.
Ранее сообщалось, что Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн и 6,7 млрд руб. Следователь потребовал в суде продлить срок ареста до 6 декабря, по его словам, до этой даты следствие завершит свою работу и передаст дело в прокуратуру. Адвокат Арсланова Антон Антонов просил суд заменить нахождение под стражей своего подзащитного на домашний арест. Он отметил, что у генерала врачи выявили опухоль в печени. Прокурор Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков зачитал материалы медобследования, согласно которым она не представляет угрозы для жизни Арсланова.
В начале февраля 2020 г. 235-й гарнизонный военный суд арестовал на два месяца Арсланова. До этого он находился на больничном, а в январе ушел в отпуск, после которого собирался вернуться на рабочее место. Уголовное дело генерала касается исполнения контрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013–2017 гг.
Первый эпизод связан с контрактом «Комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи», выполнением которого занималось подведомственное Минобороны АО «Воентелеком»: по версии следствия, при реализации соглашения на 249,5 млн руб. подчиненные Арсланова похитили не менее 191,5 млн руб., включив в контракт работы, уже входившие в гарантийные обязательства компании. Дело по этому эпизоду было возбуждено еще осенью, но до сих пор генерал проходил по нему подозреваемым.
Второй эпизод связан с поставками портативных радиостанций шестого поколения «Азарт», которые выпускаются зеленоградским АО «НПО «Ангстрем» и АО «Ярославский радиозавод» и поступают в Вооруженные силы с 2014 г. Как следует из материалов дела, в 2015–2018 гг. в войска было поставлено 60 300 таких радиостанций, и в ГВСУ полагают, что при объеме закупок в 18 млрд руб. за счет завышения стоимости было похищено 6,7 млрд. Арсланов своей вины не признал.