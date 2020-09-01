Бывшего замначальника Генштаба обвинили в получении взятки

Ранее сообщалось, что Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн и 6,7 млрд руб. Следователь потребовал в суде продлить срок ареста до 6 декабря, по его словам, до этой даты следствие завершит свою работу и передаст дело в прокуратуру. Адвокат Арсланова Антон Антонов просил суд заменить нахождение под стражей своего подзащитного на домашний арест. Он отметил, что у генерала врачи выявили опухоль в печени. Прокурор Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков зачитал материалы медобследования, согласно которым она не представляет угрозы для жизни Арсланова.