Замначальника Генштаба арестован из-за противодействия следствию
235-й гарнизонный военный суд арестовал в пятницу на два месяца заместителя начальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, генерал был задержан рано утром в пятницу и доставлен сначала к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР для дачи показаний, а затем в суд. До этого Арсланов находился на больничном, а в январе ушел в отпуск, после которого собирался вернуться на рабочее место.
Уголовное дело генерала касается исполнения контрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013–2017 гг. Первый эпизод связан с контрактом «Комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи», выполнением которого занималось подведомственное Минобороны АО «Воентелеком»: по версии следствия, при реализации соглашения на 249,5 млн руб. подчиненные Арсланова похитили не менее 191,4 млн руб., включив в контракт работы, уже входившие в гарантийные обязательства компании. Дело по этому эпизоду было возбуждено еще осенью, но до сих пор генерал проходил по нему подозреваемым. Второй эпизод связан с поставками портативных радиостанций шестого поколения «Азарт», которые выпускаются зеленоградским АО «НПО «Ангстрем» и АО «Ярославский радиозавод» и поступают в Вооруженные силы с 2014 г. Как следует из материалов дела, в 2015–2018 гг. в войска было поставлено 60 300 таких радиостанций, и в ГВСУ полагают, что при объеме закупок в 18 млрд руб. за счет завышения стоимости было похищено 6,7 млрд. Арсланов своей вины не признал.
Следователь в суде настаивал на аресте, поскольку Арсланов, по данным оперативников, активно противодействует следствию, оказывает влияние на свидетелей и фигурантов дела, склоняя их к даче ложных показаний или отказу от ранее данных показаний, дает указания своим подчиненным для положительных характеристик о его работе. Кроме того, генерал «как через доверенных лиц, так и лично» создает среди своих подчиненных обстановку «запугивания и страха» в случае дачи ими объективных показаний, утверждал следователь. По его данным, Арсланов также симулировал заболевания для продления его пребывания в военном госпитале.
По первому эпизоду «Воентелеком» вернул Минобороны всю сумму заплаченного аванса, но это не привело к прекращению уголовного дела. Более того, Минобороны будет признано потерпевшим по второму эпизоду после того, как ГВСУ установит окончательную сумму нанесенного ущерба, полагает человек в правоохранительных органах. Скорость предъявления обвинения объясняется тем, что участились случаи отказа фигурантов дела от дачи показаний на Арсланова, говорит человек, близкий к следствию. В начале января глава управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил Павел Кутахов и руководитель первого управления Главного управления связи Александр Оглоблин признали свою вину и дали показания на Арсланова, но уже через месяц, по данным «Коммерсанта», заявили, что оговорили его под давлением. Следователь в суде заявил, что Оглоблин отказался от показаний из-за давления лиц, связанных с Арслановым.
Генерал пока сохраняет обе должности, но, по словам человека, близкого к Минобороны, в ближайшее время будет от них освобожден: если это не сделает его руководство, то следствие может добиться отстранения по решению суда. Департамент информации Минобороны не ответил на запрос «Ведомостей».