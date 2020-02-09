Замначальника Генштаба арестован из-за противодействия следствию

Уголовное дело генерала касается исполнения контрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013–2017 гг. Первый эпизод связан с контрактом «Комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи», выполнением которого занималось подведомственное Минобороны АО «Воентелеком»: по версии следствия, при реализации соглашения на 249,5 млн руб. подчиненные Арсланова похитили не менее 191,4 млн руб., включив в контракт работы, уже входившие в гарантийные обязательства компании. Дело по этому эпизоду было возбуждено еще осенью, но до сих пор генерал проходил по нему подозреваемым. Второй эпизод связан с поставками портативных радиостанций шестого поколения «Азарт», которые выпускаются зеленоградским АО «НПО «Ангстрем» и АО «Ярославский радиозавод» и поступают в Вооруженные силы с 2014 г. Как следует из материалов дела, в 2015–2018 гг. в войска было поставлено 60 300 таких радиостанций, и в ГВСУ полагают, что при объеме закупок в 18 млрд руб. за счет завышения стоимости было похищено 6,7 млрд. Арсланов своей вины не признал.