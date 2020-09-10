Лукашенко заявил о планах поставить «жирную точку» по договоренностям с Россией

«Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», — сказал Лукашенко в ходе встречи с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.