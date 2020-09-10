Лукашенко заявил о планах поставить «жирную точку» по договоренностям с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надеется поставить «жирную точку» по договоренностям, достигнутым во время переговоров премьер-министров России и Белоруссии, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает БелТА.
«Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», — сказал Лукашенко в ходе встречи с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что слияние России и Белоруссии не может быть результатом визита Лукашенко в Москву. Он назвал примерный круг вопросов, которые могут обсудить лидеры двух стран. Среди них, в частности, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы задолженности, поставок энергоресурсов и другие.
3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин провел переговоры с Лукашенко и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, говорится на сайте правительства РФ.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. 20 августа в ходе разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин подчеркнул, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.