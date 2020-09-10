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Лукашенко заявил о планах поставить «жирную точку» по договоренностям с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надеется поставить «жирную точку» по договоренностям, достигнутым во время переговоров премьер-министров России и Белоруссии, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает БелТА.

«Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», — сказал Лукашенко в ходе встречи с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что слияние России и Белоруссии не может быть результатом визита Лукашенко в Москву. Он назвал примерный круг вопросов, которые могут обсудить лидеры двух стран. Среди них, в частности, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы задолженности, поставок энергоресурсов и другие.

3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин провел переговоры с Лукашенко и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, говорится на сайте правительства РФ.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. 20 августа в ходе разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин подчеркнул, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных