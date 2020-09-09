Песков исключил возможное слияние России и Белоруссии по итогам визита Лукашенко
Слияние России и Белоруссии не может быть результатом визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно же, никаких слияний-поглощений и т. д. быть не может как результата визита. Это абсолютная чушь», – сказал Песков, отметив, что визит важный в контексте происходящего в республике. Пресс-секретарь президента назвал примерный круг вопросов, которые могут обсудить лидеры двух стран. Среди них, в частности, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы задолженности, поставок энергоресурсов и другие.
«Вопросы интеграции, и интеграции в рамках Евразэс, и в рамках СНГ, и в рамках Союзного государства всегда находятся на повестке дня во время общения двух президентов. И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на Европейском континенте, региональные конфликты – всегда это все обсуждается двумя президентами», – пояснил Песков.
8 сентября Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии продолжать интеграцию с Россией. При этом белорусский лидер подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы «реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты». Помимо этого, 27 августа Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере $1 млрд. Он пояснил, что страна оставит эти средства себе для подкрепления национальной валюты.