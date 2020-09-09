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Песков исключил возможное слияние России и Белоруссии по итогам визита Лукашенко

Ведомости

Слияние России и Белоруссии не может быть результатом визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, никаких слияний-поглощений и т. д. быть не может как результата визита. Это абсолютная чушь», – сказал Песков, отметив, что визит важный в контексте происходящего в республике. Пресс-секретарь президента назвал примерный круг вопросов, которые могут обсудить лидеры двух стран. Среди них, в частности, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы задолженности, поставок энергоресурсов и другие.

«Вопросы интеграции, и интеграции в рамках Евразэс, и в рамках СНГ, и в рамках Союзного государства всегда находятся на повестке дня во время общения двух президентов. И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на Европейском континенте, региональные конфликты – всегда это все обсуждается двумя президентами», – пояснил Песков.

8 сентября Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии продолжать интеграцию с Россией. При этом белорусский лидер подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы «реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты». Помимо этого, 27 августа Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере $1 млрд. Он пояснил, что страна оставит эти средства себе для подкрепления национальной валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных