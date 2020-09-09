Песков исключил возможное слияние России и Белоруссии по итогам визита Лукашенко

8 сентября Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии продолжать интеграцию с Россией. При этом белорусский лидер подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы «реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты». Помимо этого, 27 августа Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным вопрос о рефинансировании госдолга республики в размере $1 млрд. Он пояснил, что страна оставит эти средства себе для подкрепления национальной валюты.