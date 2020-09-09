Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии

Сейчас россияне оценивают отношения между странами позитивно или нейтрально. 23% опрошенных называют их дружественными, 20% – хорошими и добрососедскими, еще 20% считают их нормальными, спокойными. При этом уменьшилась до 16% доля тех, кто характеризует отношения между странами как прохладные. 11% считают отношения напряженными, и только 1% – враждебными. 9% россиян затрудняются дать оценку отношениям России и Белоруссии. При этом 49% россиян считают, что отношения между странами остаются прежними. О тенденции к ухудшению говорят 32% опрошенных. 8% видят тенденцию к улучшению.