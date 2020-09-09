Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии
Почти половина россиян опрошенных россиян – 43% – считают ненужным объединение России и Белоруссии в Союзное государство, говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению участников опроса, между странами следует просто «поддерживать добрососедские отношения».
Из опроса следует, что каждый пятый респондент заявил о необходимости объединения двух государств на равноправной основе (22%) или вхождения Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов (17%).
Сейчас россияне оценивают отношения между странами позитивно или нейтрально. 23% опрошенных называют их дружественными, 20% – хорошими и добрососедскими, еще 20% считают их нормальными, спокойными. При этом уменьшилась до 16% доля тех, кто характеризует отношения между странами как прохладные. 11% считают отношения напряженными, и только 1% – враждебными. 9% россиян затрудняются дать оценку отношениям России и Белоруссии. При этом 49% россиян считают, что отношения между странами остаются прежними. О тенденции к ухудшению говорят 32% опрошенных. 8% видят тенденцию к улучшению.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики продолжать интеграцию с Россией. Помимо создания Союзного государства Россия и Белоруссия обсуждают условия рефинансирования госдолга республики. Кроме того, страны договорились, что в течение месяца Белоруссия погасит долг перед Россией за поставки газа.