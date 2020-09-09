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Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии

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Почти половина россиян опрошенных россиян – 43% – считают ненужным объединение России и Белоруссии в Союзное государство, говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению участников опроса, между странами следует просто «поддерживать добрососедские отношения».

Из опроса следует, что каждый пятый респондент заявил о необходимости объединения двух государств на равноправной основе (22%) или вхождения Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов (17%).

Сейчас россияне оценивают отношения между странами позитивно или нейтрально. 23% опрошенных называют их дружественными, 20% – хорошими и добрососедскими, еще 20% считают их нормальными, спокойными. При этом уменьшилась до 16% доля тех, кто характеризует отношения между странами как прохладные. 11% считают отношения напряженными, и только 1% – враждебными. 9% россиян затрудняются дать оценку отношениям России и Белоруссии. При этом 49% россиян считают, что отношения между странами остаются прежними. О тенденции к ухудшению говорят 32% опрошенных. 8% видят тенденцию к улучшению.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики продолжать интеграцию с Россией. Помимо создания Союзного государства Россия и Белоруссия обсуждают условия рефинансирования госдолга республики. Кроме того, страны договорились, что в течение месяца Белоруссия погасит долг перед Россией за поставки газа.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о готовности сближаться с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных