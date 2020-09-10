Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос за интервью о России

Интервью Гордону Богдан дал 9 сентября. В нем он упоминал, что люди из администрации Зеленского имели некие договоренности с Россией по обмену пленными в Донбассе, а также о статусе Крыма. Богдан сообщил, что в итоге несколько договорённостей остались невыполненными.