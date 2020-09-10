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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос за интервью о России

Ведомости

Бывшего главу администрации президента Украины Андрея Богдана вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) после интервью журналисту Дмитрию Гордону, где он заявил о якобы имевшихся невыполненных по отношению к России договоренностях чиновников Украины об обмене пленными и статусе Крыма.

«Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля», — говорится в сообщении. В ГБР добавили, что уже направили Богдану соответствующую повестку. 

В ГБР пояснили, что раскрытие Богданом подобной информации «не предусмотрено законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины».

Сам Богдан написал у себя в Facebook, что ему пришлось покинуть Украину после интервью из опасений за собственную безопасность. «Из-за физической угрозы после первого интервью Гордону я вынужден пересечь украинско-румынскую границу», —  написал Богдан. 

Интервью Гордону Богдан дал 9 сентября. В нем он упоминал, что люди из администрации Зеленского имели некие договоренности с Россией по обмену пленными в Донбассе, а также о статусе Крыма. Богдан сообщил, что в итоге несколько договорённостей остались невыполненными.

Андрей Богдан, бывший адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского, был назначен главой Офиса президента Украины в мае 2019 г. В феврале 2020-го Зеленский уволил его с этой должности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных