Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос за интервью о России
Бывшего главу администрации президента Украины Андрея Богдана вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) после интервью журналисту Дмитрию Гордону, где он заявил о якобы имевшихся невыполненных по отношению к России договоренностях чиновников Украины об обмене пленными и статусе Крыма.
«Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля», — говорится в сообщении. В ГБР добавили, что уже направили Богдану соответствующую повестку.
В ГБР пояснили, что раскрытие Богданом подобной информации «не предусмотрено законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины».
Интервью Гордону Богдан дал 9 сентября. В нем он упоминал, что люди из администрации Зеленского имели некие договоренности с Россией по обмену пленными в Донбассе, а также о статусе Крыма. Богдан сообщил, что в итоге несколько договорённостей остались невыполненными.
Андрей Богдан, бывший адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского, был назначен главой Офиса президента Украины в мае 2019 г. В феврале 2020-го Зеленский уволил его с этой должности.